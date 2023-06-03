Появились кадры с места ДТП на юге-востоке Петербурга с участием 13 машин

Массовое ДТП произошло на юго-востоке Петербурга: столкнулись сразу 13 машин. Кадры с места происшествия появились в Сети.
В результате ДТП госпитализация потребовалась 11 пострадавшим. Они доставлены в медучреждение. Авария произошла на Софийской улице.
На месте столкновения автомобилей работают правоохранители. Проводится проверка, рассказали в Главном управлении МЧС России по Петербургу.
Шокирующее ДТП ранее произошло в Нижегородской области. Иномарка выскочила на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «Газон» на трассе «Москва — Уфа».