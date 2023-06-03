Боррель назвал срок завершения конфликта на Украине в случае отказа Запада от поставок оружия

Конфликт на Украине завершится в течение нескольких недель, если западные страны прекратят поставки вооружений. Такое заявление сделал верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Ранее дипломат принял участие в форуме «Шангри-Ла диалог», который проходит в Сингапуре с 2 по 4 июня. В ходе мероприятия он высказался о текущей обстановке в Донбассе.
«Мы прекращаем военную поддержку Украины, и война закончится через несколько недель», — указал Боррель.
Глава евродипломатии добавил, что проблема заключается не только в завершении боевых действий. Брюсселю важно, как именно это произойдет.
Речь идет о том, чтобы прекращение огня не превратилось в «мир капитуляции» и не привело к становлению Украины «второй Белоруссией».
Меж тем министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил урегулировать конфликт по «корейскому варианту». В частности, руководитель ведомства указал на необходимость создать новую «демилитаризованную зону».