Президенту США Байдену посоветовали пользоваться тростью после очередного падения

Экс-врач официальной резиденции президента США Джо Байдена Джонатан Рейнер порекомендовал американскому лидеру начать пользоваться тростью после очередного падения. Об этом он сказал в эфире CNN.
Специалист считает, что ситуация со здоровьем главы Штатов неутешительная. Медик посоветовал Байдену быть осторожным и использовать трость на неустойчивых поверхностях.
«Ему может не понравиться, как он будет выглядеть со стороны, но падение смотрится еще хуже», — сказал Рейнер.
Он отметил, что скованная и шаркающая походка президента может быть последствиями артрита. Ему трудно держать равновесие, запнувшись о что-либо.
1 июня Джо Байден упал на колени во время церемонии вручения дипломов в Академии ВВС США, подняться ему помогли охранники.
Ранее Белый дом заявил об отсутствии необходимости в медицинской помощи для американского лидера после падения.