Заливают соседи — отключите электричество: несколько простых советов, которые помогут избежать неприятностей у себя дома

Более того, за время отсутствия человека дома погода может сильно измениться. Безветренное и ясное утро – не гарантия штиля на весь день. Даже если открыта только фрамуга, при сильном порыве ветра всегда есть вероятность, что ее крепления не выдержат, окно распахнется и разобьется. А от сильного ливня, если ветер дует в сторону открытого окна, пострадают шторы, подоконник, напольное покрытие. Наконец, в открытую фрамугу или форточку может попасть окурок сверху, что может стать причиной возгорания.