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Заливают соседи — отключите электричество: несколько простых советов, которые помогут избежать неприятностей у себя дома

Общество
Заливают соседи — отключите электричество: несколько простых советов, которые помогут избежать неприятностей у себя дома

Заведующая кафедрой социальной безопасности факультета безопасности Государственного университета просвещения Елена Приорова дала несколько простых советов, которые помогут избежать неприятностей у себя дома.

Как отметила эксперт, если от воды пострадал пилот, следует отключить его от розетки, вылить воду, высушить. Далее необходимо отнести его специалисту для проверки исправности и возможности безопасного использования. Даже если прибор внешне в порядке, он может быть поврежден водой внутри. Если вы не электрик и не обладаете нужными знаниями, самому сетевой фильтр не следует разбирать.

Заливают соседи — отключите электричество: несколько простых советов, которые помогут избежать неприятностей у себя дома

Если квартиру залили соседи сверху и в розетку попала вода, в первую очередь, необходимо немедленно отключить электропитание. Это обезопасит от удара электрическим током всех, кто находится в помещении. Для этого нужно отключить основной автомат в электрической щитовой. После этого лучше вызвать электрика.

Если вода из розетки попала на пол, необходимо увести подальше маленьких детей, животных, чтобы их обезопасить. Вода — прекрасный проводник тока, а напряжение в сети — 220 вольт, этого достаточно, чтобы получить электротравму.

Даже при отключенном электропитании ни в коем случае не нужно прикасаться к мокрым устройствам или проводам, или мокрыми руками к электрическим устройствам и проводам, так как это может вызвать удар током.

Лучше не пользоваться залитой розеткой, пока ее не осмотрит специалист. Это небезопасно с точки зрения возможного короткого замыкания.

Заливают соседи — отключите электричество: несколько простых советов, которые помогут избежать неприятностей у себя дома

Кроме того, Елена Приорова затронула широко распространенную проблему, когда человек уходит, к примеру, на работу и в какой-то момент начинает волноваться, поскольку не может вспомнить, закрыл ли дверь на ключ.

По ее словам, одним из вариантов действий может быть фото- и видеосъемка. Однако, гораздо лучше проговаривать свои действия, особенно при обращении с электроприборами или кранами. Такой подход позволяет сосредоточиться, акцентировать внимание на своих действиях. Как отметила эксперт, приему проговаривания действий следует обучить и детей, а вместе с ним объяснить, какие риски влечет за собой забывчивость в быту: оставленный не выключенным чайник, утюг, незакрытый кран.

Кроме того, специалист затронула такой бытовой момент, как проветривание комнаты. По ее словам, открытое окно – серьезная опасность для кражи из квартиры, и не только если вы живете на первых этажах. Воры сейчас очень мобильны, находчивы, используют козырьки, коробки для размещения кондиционеров, есть такие, кто работает под видом альпинистов, проводящих фасадные работы.

Заливают соседи — отключите электричество: несколько простых советов, которые помогут избежать неприятностей у себя дома

Более того, за время отсутствия человека дома погода может сильно измениться. Безветренное и ясное утро – не гарантия штиля на весь день. Даже если открыта только фрамуга, при сильном порыве ветра всегда есть вероятность, что ее крепления не выдержат, окно распахнется и разобьется. А от сильного ливня, если ветер дует в сторону открытого окна, пострадают шторы, подоконник, напольное покрытие. Наконец, в открытую фрамугу или форточку может попасть окурок сверху, что может стать причиной возгорания.

Ранее врач-хирург Александр Умнов рассказал корреспонденту ФАН о том, как употребление вина воздействует на организм человека.
электричество безопасность Елена Приорова
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