Заливают соседи — отключите электричество: несколько простых советов, которые помогут избежать неприятностей у себя дома

Заведующая кафедрой социальной безопасности факультета безопасности Государственного университета просвещения Елена Приорова дала несколько простых советов, которые помогут избежать неприятностей у себя дома.
Как отметила эксперт, если от воды пострадал пилот, следует отключить его от розетки, вылить воду, высушить. Далее необходимо отнести его специалисту для проверки исправности и возможности безопасного использования. Даже если прибор внешне в порядке, он может быть поврежден водой внутри. Если вы не электрик и не обладаете нужными знаниями, самому сетевой фильтр не следует разбирать.
Если квартиру залили соседи сверху и в розетку попала вода, в первую очередь, необходимо немедленно отключить электропитание. Это обезопасит от удара электрическим током всех, кто находится в помещении. Для этого нужно отключить основной автомат в электрической щитовой. После этого лучше вызвать электрика.
Если вода из розетки попала на пол, необходимо увести подальше маленьких детей, животных, чтобы их обезопасить. Вода — прекрасный проводник тока, а напряжение в сети — 220 вольт, этого достаточно, чтобы получить электротравму.
Даже при отключенном электропитании ни в коем случае не нужно прикасаться к мокрым устройствам или проводам, или мокрыми руками к электрическим устройствам и проводам, так как это может вызвать удар током.
Лучше не пользоваться залитой розеткой, пока ее не осмотрит специалист. Это небезопасно с точки зрения возможного короткого замыкания.
Кроме того, Елена Приорова затронула широко распространенную проблему, когда человек уходит, к примеру, на работу и в какой-то момент начинает волноваться, поскольку не может вспомнить, закрыл ли дверь на ключ.
По ее словам, одним из вариантов действий может быть фото- и видеосъемка. Однако, гораздо лучше проговаривать свои действия, особенно при обращении с электроприборами или кранами. Такой подход позволяет сосредоточиться, акцентировать внимание на своих действиях. Как отметила эксперт, приему проговаривания действий следует обучить и детей, а вместе с ним объяснить, какие риски влечет за собой забывчивость в быту: оставленный не выключенным чайник, утюг, незакрытый кран.
Кроме того, специалист затронула такой бытовой момент, как проветривание комнаты. По ее словам, открытое окно – серьезная опасность для кражи из квартиры, и не только если вы живете на первых этажах. Воры сейчас очень мобильны, находчивы, используют козырьки, коробки для размещения кондиционеров, есть такие, кто работает под видом альпинистов, проводящих фасадные работы.
Более того, за время отсутствия человека дома погода может сильно измениться. Безветренное и ясное утро – не гарантия штиля на весь день. Даже если открыта только фрамуга, при сильном порыве ветра всегда есть вероятность, что ее крепления не выдержат, окно распахнется и разобьется. А от сильного ливня, если ветер дует в сторону открытого окна, пострадают шторы, подоконник, напольное покрытие. Наконец, в открытую фрамугу или форточку может попасть окурок сверху, что может стать причиной возгорания.
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