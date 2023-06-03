«Ласковый и неторопливый убийца»: врач Умнов рассказал о пагубном влиянии вина

В красном вине содержатся вещества, способствующие появлению головных болей, отметил врач. Вино является мочегонным средством, которое способствует обезвоживанию, что также может привести к головным болям (например, при похмелье). Доказано, что у 22% людей, страдающих от мигрени, красное вино в три раза чаще вызывает головную боль, чем другие алкогольные напитки. Ткани головного мозга под воздействием вина начинают отмирать. В комплексе с никотином вино провоцирует кислородное голодание клеток и их еще более быструю гибель. У алкоголиков формируются отеки и рубцы на коре головного мозга, из-за чего качество его работы существенно ухудшается.