«Ласковый и неторопливый убийца»: врач Умнов рассказал о пагубном влиянии вина

Принято считать, что употребление одного бокала вина «благотворно» влияет на организм человека. Красное вино способствует расширению сосудов и повышению гемоглобина, а белое — может предотвратить неврологические заболевания. Но так ли это на самом деле?
Ассистент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, врач-хирург Александр Умнов рассказал корреспонденту ФАН о том, как употребление вина воздействует на организм человека.
«Увлечение вином – не безобидная привычка, а тяжелый недуг, требующий медицинской помощи. Чрезмерное поступление этилового спирта постепенно отравляет организм, приводит к психическим и физическим нарушениям. Некоторые называют вино "напитком аристократов", ссылаясь на исследования, что употребление до одного бокала красного вина в день для женщин и от одного до двух бокалов в день для мужчин может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, сахарного диабета. Но чаще обнаруживался обратный эффект употребления этого алкогольного напитка. Каждый глоток вина увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, высокого кровяного давления, мерцательной аритмии, инсульта и цирроза печени. Бокал-другой вина, употребляемый ежедневно, провоцирует так называемый "винный алкоголизм". Каждая из трех его стадий значительно продолжительнее, чем при употреблении более крепкого алкоголя. Понадобится 30-40 лет, чтобы зависимость перешла в последнюю фазу. Из-за низкого содержания этилового спирта вино можно назвать "ласковым и неторопливым убийцей"», – объяснил Умнов.
На первом этапе человек постепенно переходит от умеренного потребления к ежедневному приему. Винный алкоголик не испытывает насыщения после нескольких фужеров и не чувствует отвращения к спиртному. Единственное его желание — выпить еще, но при этом он не считает это проблемой и уверен, что способен остановиться в любой момент.
«На второй ступени, помимо психологического влечения, развивается физическая зависимость, при которой проявляется абстинентный синдром. Болезненные признаки снимаются только очередной порцией спиртного. Возникают нарушения пищеварения, скачки артериального давления и сердечного ритма, проблемы со сном, мышечные спазмы и судороги. У винных алкоголиков диагностируют и провалы в памяти, и агрессивное поведение», – подчеркнул врач.
На последней стадии постоянная интоксикация организма продуктами распада этанола неизбежно влияет на работу всех внутренних систем: от сердца и сосудов до зрения и слуха. Ухудшаются умственные способности, появляются серьезные нарушения психики, искажается восприятие действительности. Пристрастие к вину почти ничем не отличается от водочного. На этом этапе человеку уже безразлично, что пить. Он ориентируется только на свои деньги, уже не обращая внимания на изысканность напитка.
«У винных алкоголиков начинаются проблемы в семье, на работе. Страдают их авторитет и общественное положение. Винный алкоголизм провоцирует опасные состояния, отсюда и аварии, и несчастные случаи, и случаи суицида. Поэтому не следует медлить с обращением в медицинское учреждение», – добавил Александр Умнов.
По мнению собеседника ФАН, чрезмерное употребление вина оказывает разрушительное воздействие на клеточные процессы, которые отвечают за создание костной ткани, а его длительное употребление в больших количествах увеличивает частоту переломов.
В красном вине содержатся вещества, способствующие появлению головных болей, отметил врач. Вино является мочегонным средством, которое способствует обезвоживанию, что также может привести к головным болям (например, при похмелье). Доказано, что у 22% людей, страдающих от мигрени, красное вино в три раза чаще вызывает головную боль, чем другие алкогольные напитки. Ткани головного мозга под воздействием вина начинают отмирать. В комплексе с никотином вино провоцирует кислородное голодание клеток и их еще более быструю гибель. У алкоголиков формируются отеки и рубцы на коре головного мозга, из-за чего качество его работы существенно ухудшается.
«Постоянное употребление вина приводит к отмиранию клеток печени. Вместо клеток печени начинают формироваться рубцы и жировая ткань. Структура органа полностью меняется, сосуды начинают сжиматься, формируются застои и тромбы, что может приводить к разрыву стенок органов. Внутреннее кровотечение — наиболее частая причина смерти больных циррозом печени. Но еще до этого возможны серьезные проблемы из-за интоксикации организма, которая развивается на фоне неспособности печени полностью справляться со своими основными функциями. На фоне употребления вина могут возникнуть пиелонефрит, камни в почках – поскольку почки также вынуждены работать с повышенной интенсивностью», – разъяснил Александр Умнов.
В 2008 году исследователи из Кингстонского университета в Лондоне обнаружили, что красное вино содержит высокий уровень токсичных металлов по сравнению с другими напитками в образце. Кроме того, вино – это достаточно калорийный продукт. Его энергетическая ценность обусловлена концентрацией в его составе спирта и сахара. В 100 мл каждого вида напитка содержится от 72 до 235 килокалорий. Поэтому вино, ко всему прочему, отягчающий фактор появления диабета второго типа. В случае с шампанским дела обстоят иначе.
«Шампанское – слабоалкогольный напиток крепостью «всего» 12 градусов. Но в нем содержатся пузырьки углекислого газа, которые помогают алкоголю быстрее всасываться в кровь. Поэтому опьянение от шампанского наступает быстрее, чем от других алкогольных напитков. Пузырьки шампанского пагубно влияют на стенки желудка и его слизистую – повышают кислотность среды, что может привести к возникновению язвы», – рассказал врач.
Шампанское состоит из насыщенного спирта с добавлением сахара (особенно его много в полусладких видах напитка). Оно способствует накоплению жиров в организме и возникновению сахарного диабета второго типа. Из-за этанола в составе шампанского сильно страдает печень. Любители «замечательного напитка» рискуют раньше времени получить ухудшение зрения. Человек может получить приступ мигрени, перестать контролировать собственное поведение. Также не стоит забывать о том, что обильное количество шампанского в желудке провоцирует гниение продуктов питания в кишечнике и вздутие живота.
«Шампанское противопоказано беременным и кормящим мамам. В период беременности оно влияет и на ребенка, что может привести к мертворождению или появлению аномалий. Как и весь алкоголь, шампанское пагубно действует на мозговую деятельность человека, память и эмоциональное состояние. Особенно вредно оно для подростков. Нейроны в мозгу, отвечающие за нормальное функционирование ребенка, погибают под действием этилового спирта. В результате происходит снижение интеллектуальных способностей, а частое употребление напитка могут вызвать психологические расстройства. Кроме того, опасны возможные аллергические реакции на компоненты, которые находятся в составе шампанского», – отметил специалист.
Главная проблема современного шампанского – в его неправильном производстве. Дешевый вид этого напитка делают из некачественного сырья с добавлением химических ингредиентов (красителей, подсластителей, усилителей запаха) для улучшения вкуса. В результате человеку хочется выпить больше, и в некоторых случаях может возникнуть настоящая интоксикация организма. По мнению врача, шампанское – это «убийца с салютом». Оно привлекательно из-за кажущейся легкости и вызывает привыкание. Поэтому увлекаться этим напитком не нужно.
«Употребление вина не проходит бесследно ни для мужчин, ни для женщин. У женщин из-за психоэмоциональных и гормональных особенностей злоупотребление вином вызывает ухудшение работы всех внутренних органов, в том числе и репродуктивной системы. Возникает ряд патологических состояний: происходит жировое перерождение яичников, увеличивается риск выкидышей, невынашивания плода на поздних сроках беременности. Снижается фертильность, нарушается или полностью прекращается менструальный цикл, развиваются ранний климакс и бесплодие», – сообщил Умнов.
На мужскую репродуктивную систему вино тоже влияет пагубно. В результате дегенерации сосудов организма нарушается кровообращение в половых органах, что ведет к ухудшению питания созревающих сперматозоидов. Ухудшается состояние мужских семенников: снижается их вес, сужаются каналы, по которым выводятся уже созревшие сперматозоиды во время эякуляции. В итоге при регулярном употреблении спиртных напитков, независимо от их крепости, у мужчины уменьшается концентрация подвижных сперматозоидов, сокращается их выработка и количество, то есть развивается олигоспермия.
«Кроме того, меняется соотношение так называемых аномальных сперматозоидов к нормальным. В норме аномальные сперматозоиды составляют примерно ¼ от общего объема. Под действием алкоголя их число повышается как минимум вдвое. Оплодотворение женской яйцеклетки аномальным сперматозоидом влечет за собой тяжелые последствия – ребенок может родиться с пороками развития. Вот почему зачатие и алкоголь – вещи несовместимые. Также доказано, что употребление вина вызывает повышение синтеза гонадотропных гормонов, что подавляет синтез тестостерона в яичках», – заключил Александр Умнов.
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