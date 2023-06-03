Госсекретарь США Блинкен назвал экономику России тенью той, что была раньше

Госсекретарь США Энтони Блинкен после слов экс-президента Соединенных Штатов Барака Обамы и действующего американского лидера Джо Байдена выступил с заявлением о том, что экономика России на сегодняшний момент — это «тень прошлого».
Блинкен утверждает, что золотовалютные запасы России и доходы госпредприятий в два раза уменьшились. Он также добавил, что доходы от «черного золота» снизились на 43 процента.
«Сегодня российская экономика — это тень той экономики, которая была раньше, и лишь частица того, чем могла стать», — прокомментировал американский госсекретарь во время выступления в Финляндии.
По его словам, более 1,7 тысячи иностранных компаний прекратили или приостановили свою деятельность на территории России, а более миллиона граждан уехали из страны. Он считает, что Москве не по силам вернуть потерянные рынки.
Данные статистики показывают совсем другой исход — российская экономика на сегодняшний момент находится в устойчивом состоянии: промышленное производство увеличилось на 5,2 процента. По информации Росстата, зарплаты россиян в годовом выражении повысились на 2,7 процента, а безработица в апреле показала исторический минимум — 3,3 процента.
Ранее сообщалось, что в России таксистам запретят работать более 12 часов в день.