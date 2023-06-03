На юге-востоке Петербурга 11 человек пострадали в массовом ДТП

Массовое ДТП произошло на Софийской улице в Санкт-Петербурге, рассказали в пресс-службе городского управления МЧС России.
Во Фрунзенском районе столкнулись 13 автомобилей, отметили в ведомстве. Сообщается о 16 пострадавших в результате происшествия.
«На Софийской улице у дома 52 произошло столкновение 13 автомобилей. После осмотра госпитализированы в медицинское учреждение 11 человек», — говорится в публикации.
На месте ДТП работали три единицы спецтехники и 15 спасателей, отметили в МЧС.
Ранее сообщалось, что число жертв аварии в Нижегородской области выросло до шести человек.