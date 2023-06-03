Более 30 случаев спинальной мышечной атрофии выявили в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что благодаря методу неонатального скрининга в стране с начала года выявлено более 30 случаев спинальной мышечной атрофии.
Скрининг позволил выявить наследственное заболевание с раннего возраста. Мурашко подчеркнул, что детям уже прописана и оказана лекарственная терапия, которая поможет избежать инвалидизации.
«В этом направлении мы формируем здоровье ребенка, избегая его инвалидизации, это уникальная вещь», — добавил министр на узбекско-российском медицинском форуме.
Ранее доктор медицинских наук Дмитрий Куликов рассказал ФАН, почему корь так широко распространилась по России. Кроме того, он озвучил лучшие способы профилактики инфекционных заболеваний.