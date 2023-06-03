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Более 30 случаев спинальной мышечной атрофии выявили в России

Общество
Более 30 случаев спинальной мышечной атрофии выявили в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что благодаря методу неонатального скрининга в стране с начала года выявлено более 30 случаев спинальной мышечной атрофии.

Скрининг позволил выявить наследственное заболевание с раннего возраста. Мурашко подчеркнул, что детям уже прописана и оказана лекарственная терапия, которая поможет избежать инвалидизации.

«В этом направлении мы формируем здоровье ребенка, избегая его инвалидизации, это уникальная вещь», — добавил министр на узбекско-российском медицинском форуме.

Ранее доктор медицинских наук Дмитрий Куликов рассказал ФАН, почему корь так широко распространилась по России. Кроме того, он озвучил лучшие способы профилактики инфекционных заболеваний.
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