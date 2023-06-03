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Певица Земфира сообщила об отмене концерта в Узбекистане

Общество
Певица Земфира сообщила об отмене концерта в Узбекистане

Певица Земфира✱ (признана иноагентом в РФ) заявила об отмене своего концерта в Узбекистане. Соответствующее сообщение она опубликовала в социальных сетях.

В публикации она принесла извинения за произошедшее. Выяснилось, что исполнительница объявила о выступлении преждевременно.

«Нам не удалось достичь договоренности с организаторами», — подчеркнула она и добавила, что желающие смогут вернуть билеты.

По мнению пользователей Сети, нежелание организаторов предоставлять площадку связано с нетрадиционными взглядами певицы на семью.

Ранее в Южно-Сахалинске закрасили граффити с исполнительницей. На месте изображения с противницей СВО появился боец, держащий на руках ребенка. Авторы напомнили о важности мероприятия надписью: «Защитим наше будущее».

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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