Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей при столкновении поездов в Индии

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с крушением поездов на востоке республики, приведшем к гибели людей. Телеграмма главы государства появилась на официальном сайте Кремля.
В пятницу, 2 июня, пассажирский и товарные составы сошли с железнодорожных рельсов в районе станции Баханага. По данным зарубежного издания AFP, жертвами трагедии стали 288 человек.
«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями столкновения поездов в штате Орисса», — указано в послании.
Меж тем генеральное консульство РФ в Индии сообщило, что пока не получало сведений о пострадавших при крушении соотечественниках. Тем не менее дипломаты продолжают следить за ситуацией и выясняют обстоятельства случившегося.