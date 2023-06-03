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Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей при столкновении поездов в Индии

Общество
Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей при столкновении поездов в Индии

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с крушением поездов на востоке республики, приведшем к гибели людей. Телеграмма главы государства появилась на официальном сайте Кремля.

В пятницу, 2 июня, пассажирский и товарные составы сошли с железнодорожных рельсов в районе станции Баханага. По данным зарубежного издания AFP, жертвами трагедии стали 288 человек.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями столкновения поездов в штате Орисса», — указано в послании.

Меж тем генеральное консульство РФ в Индии сообщило, что пока не получало сведений о пострадавших при крушении соотечественниках. Тем не менее дипломаты продолжают следить за ситуацией и выясняют обстоятельства случившегося.
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