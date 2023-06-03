Число погибших в ДТП под Нижним Новгородом выросло до шести

Напомним, что иномарка выскочила на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «Газон». Погибли четыре человека из легковушки. Из-за ДТП также скончался ребенок 2020 года рождения. Скорая медицинская помощь, получившая экстренный вызов в 5:21, прибыла на место в 5:23.