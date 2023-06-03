«Организм съел все мышцы»: из студии шоу госпитализировали страдающую анорексией участницу

Из студии шоу «За гранью» на телеканале НТВ, госпитализировали страдающую анорексией Яну Боброву из Белгорода.
Девушка весит 20 килограмм при росте 161 сантиметр. На шоу она попала благодаря звезде проекта «Дом-2» Марии Кохно, которая сама прежде переборола этот недуг. Телезвезду тронула история Яны, и теперь она помогает ей справиться с болезнью.
На шоу «За гранью» сообщалось, что истощенная девушка с каждым днем чувствует себя все хуже и хуже. По ее словам, Яна теперь сама не может делать многие бытовые вещи. Врачи, к которым она обращалась, говорили, что ситуация безнадежна и не могут ей помочь.
Болезнь начала развиваться с того момента, когда в годы обучения в ВУЗе девушка при весе 50 килограмм решила немного похудеть. Она усиленно занималась спортом, ограничивала себя в еде и довела себя до анорексии. Супруг при этом всегда поддерживал ее и не бил тревогу, когда вес был крайне мал.
«Он сказал, мол, я не могу, отдал кольцо и сказал, что все. Я осталась одна, хотя бросила ради него все, а в итоге…», — сказала Яна.
Приглашенные специалисты были шокированы состоянием здоровья девушки. Они выразили мнение, что ее организм буквально «поедает сам себя», уничтожая клетки мышц и кожу.
«Если нет жировой прослойки, могут начаться пролежни, а в таком состоянии восстановиться после этих пролежней будет невозможно. Уничтожение организма идет», — добавила хирург Ольга Ованесова.
Эксперты приняли решение госпитализировать Яну прямо из студии. На данный момент она под наблюдением врачей в больнице.
Ранее популярная израильская модель Карин Боуман умерла от анорексии в возрасте 35 лет. На момент смерти она весила всего лишь 23 килограмма.