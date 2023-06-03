«Организм съел все мышцы»: из студии шоу госпитализировали страдающую анорексией участницу

Болезнь начала развиваться с того момента, когда в годы обучения в ВУЗе девушка при весе 50 килограмм решила немного похудеть. Она усиленно занималась спортом, ограничивала себя в еде и довела себя до анорексии. Супруг при этом всегда поддерживал ее и не бил тревогу, когда вес был крайне мал.