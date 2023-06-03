В России таксистам запретят работать более 12 часов в день

Водителям такси запретят работать более 12 часов в сутки. Данное постановление правительства Российской Федерации опубликовано на официальном портале правовой информации.
Как указано в документе, нововведение начнет действовать с 1 сентября текущего года. При этом продолжительность смены не должна превышать десяти часов в день, хотя это время может быть увеличено максимум на два часа для завершения уже принятого вызова.
Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Гусев предложил внести «водителя такси» в реестр профессий. По его словам, соответствующая деятельность требует особенных знаний и квалификаций.