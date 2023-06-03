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Колорист Лисина рассказала, что удаление седых волос не поможет остановить их рост

Общество
Колорист Лисина рассказала, что удаление седых волос не поможет остановить их рост

Колорист международного уровня Татьяна Лисина опровергла популярные мифы о седых волосах. Своим мнением она поделилась в беседе с «Мослентой».

Специалист заявила, что удаление седого волоса не способно остановить появление новых. Лисина отметила, что неправдой является и то, что на месте выдернутого волоса вырастут сразу семь аналогичных.

Препараты, которые останавливают распространение седины или восстанавливают естественный цвет — уловка маркетологов. Эксперт объяснила, что не существует лекарств или витаминов, которые могут обращать время вспять.

Колорист подчеркнула, в первую очередь появление седых волос зависит от наследственности, а также может быть связано с нарушением метаболизма или нехваткой витамина В. Необходимо употреблять продукты, в которых содержатся витамины этой группы, питать волосы специальными масками и бальзамами.

Ранее колорист Татьяна Лисина назвала прически для выпускного, которые выглядят неактуально.
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