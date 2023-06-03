Колорист Лисина рассказала, что удаление седых волос не поможет остановить их рост

Колорист международного уровня Татьяна Лисина опровергла популярные мифы о седых волосах. Своим мнением она поделилась в беседе с «Мослентой».
Специалист заявила, что удаление седого волоса не способно остановить появление новых. Лисина отметила, что неправдой является и то, что на месте выдернутого волоса вырастут сразу семь аналогичных.
Препараты, которые останавливают распространение седины или восстанавливают естественный цвет — уловка маркетологов. Эксперт объяснила, что не существует лекарств или витаминов, которые могут обращать время вспять.
Колорист подчеркнула, в первую очередь появление седых волос зависит от наследственности, а также может быть связано с нарушением метаболизма или нехваткой витамина В. Необходимо употреблять продукты, в которых содержатся витамины этой группы, питать волосы специальными масками и бальзамами.
Ранее колорист Татьяна Лисина назвала прически для выпускного, которые выглядят неактуально.