Колорист Лисина рассказала, что удаление седых волос не поможет остановить их рост

Колорист подчеркнула, в первую очередь появление седых волос зависит от наследственности, а также может быть связано с нарушением метаболизма или нехваткой витамина В. Необходимо употреблять продукты, в которых содержатся витамины этой группы, питать волосы специальными масками и бальзамами.