Эксперты перечислили правила похудения с помощью воды

Специалисты рекомендуют пить жидкость сразу же после пробуждения. Для того, чтобы скинуть лишние килограммы, необходимо выпивать четыре-шесть стаканов, но делать это сразу не стоит. Важно наращивать «норму» постепенно. При желании можно добавить лимонный сок. Приступать к приему пищи эксперты советуют через 45 минут.