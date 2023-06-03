Эксперты перечислили правила похудения с помощью воды

Японская диета, связанная с потреблением большого количества воды, поможет похудеть. Об этом заявили эксперты портала Onet, перечислив главные правила рациона.
Специалисты рекомендуют пить жидкость сразу же после пробуждения. Для того, чтобы скинуть лишние килограммы, необходимо выпивать четыре-шесть стаканов, но делать это сразу не стоит. Важно наращивать «норму» постепенно. При желании можно добавить лимонный сок. Приступать к приему пищи эксперты советуют через 45 минут.
Такая привычка помогает похудеть. Большое количество воды вызывает чувство сытости, поэтому человеку не хочется переедать или лакомиться вредными закусками.
Убрать лишний вес можно и с помощью мяса. Эксперты перечислили блюда с этим ингредиентом, которые помогут уменьшить цифру на весах.