Россиян предупредили о штрафе за организацию автосервиса на даче

Открытие автосервиса на даче запрещено и может повлечь наказание, заявил депутат Госдумы Никита Чаплин.
Он отметил, что по согласованию с другими участниками СНТ, на участках общего пользования могут быть открыты магазины, аптеки или медпункты. Однако на даче запрещено оборудовать места для ремонта и мойки автомобилей, подчеркнул парламентарий.
«Запрет на мытье и ремонт автомобилей на дачном участке закреплен в законе. <...> Штраф для дачников до пяти тысяч рублей и запрет на ведение такой деятельности в связи с нецелевым использованием участка», — рассказал Чаплин.
Подобная деятельность может нанести вред окружающей среде, поэтому претензии владельцу участка могут предъявить и природоохранные ведомства, добавил депутат.
Ранее политик сообщил об ответственности за продажу выращенного на даче урожая. Реализовать такую продукцию можно только на социальных рынках или специализированных ярмарках, напомнил председатель Союза дачников.