Глава Пентагона Остин заявил, что возможный конфликт в Тайваньском проливе будет разрушительным

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что возможное противостояние в Тайваньском проливе будет иметь разрушительные последствия. Об этом он сообщил во время выступления на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.
Он добавил, что Соединенные Штаты стараются сохранять статус-кво в отношении Тайваня и выполнять свои обязательства в рамках Закона об отношениях с островом.
«И мы будем продолжать категорически выступать против односторонних изменения статус-кво какой-либо стороной», — прокомментировал Остин.
По мнению американского министра, тайваньского конфликта можно избежать. В случае наихудшего сценария, такое событие поставит под угрозу глобальные цепочки поставок и безопасности коммерческих морских путей.
В конце Остин добавил, что они, как и другие страны, дальше планируют поддерживать стабильность и мир в Тайваньском проливе.
Ранее сообщалось, что Вашингтон и Тайбэй заключили первое соглашение по двусторонней торговле в рамках новой экономической инициативы.