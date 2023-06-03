Экономист Разуваев: в любой непонятной ситуации не надо продавать акции и покупать доллары

Кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Александр Разуваев в авторской колонке для ФАН рассказал о текущей ситуации на российском фондовом рынке, а также предложил создать «дочку» Центрального банка РФ, которая могла бы влиять на «настроения» держателей акций.
В любой непонятной ситуации не стоит покупать доллар. Колонка Александра Разуваева
На текущей неделе Москва подверглась ударам беспилотников. Мосбиржа данный факт проигнорировала: акции торговались разнонаправленно, а российский рубль даже укрепился. Абсолютно адекватная, с точки зрения экономики, реакция рынка. Террористические акты никак не влияют на платежный баланс, дивидендную доходность акций и дисконтированные денежные потоки компаний.
Однако, не факт, что такая ситуация будет повторяться в будущем. Сейчас на рынке акций ключевую роль играет мелкий частный инвестор, который, как мы знаем из истории рынков, может поддаться эмоциям и устроить паническую распродажу, забыв о дивидендах, выручке, операционной и чистой прибыли. С валютным рынком вообще все проще. За тридцать лет многие россияне усвоили правило: «в любой непонятной ситуации покупай доллар». В прошлом году, после начала СВО россияне закрывали рублевые счета и покупали валюту по любому курсу, причем часто делали это не на бирже, а в обменных пунктах по сильно завышенным котировкам. Для большинства из них бегство в доллар стало худшей сделкой в жизни.
Российское общество, Москва и Питер, теперь ежедневно находится под риском террористических атак. И их следствием вполне может быть паника на валютном и фондовом рынке. Вероятность данного сценария отлична от нуля. Правительству и Банку России, вероятно, стоит подготовиться к нему заранее. Людям стоит постоянно объяснять, что в любой непонятной ситуации не надо продавать акции и покупать доллар. Финансовая грамотность населения – основа экономической безопасности страны.
Возможно, Правительству РФ стоит договориться с менеджментом основных голубых фишек на случай кризисной ситуации. Выкупом собственных бумаг с рынка компании поддержат собственную капитализацию. Ну и неплохая идея создать Российскую Национальную Фондовую Корпорацию, дочку Банка России. Ее задачей будет сглаживать волатильность на рынке акций и проводить приватизацию государственных компаний.