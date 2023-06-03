Экономист Разуваев: в любой непонятной ситуации не надо продавать акции и покупать доллары

Однако, не факт, что такая ситуация будет повторяться в будущем. Сейчас на рынке акций ключевую роль играет мелкий частный инвестор, который, как мы знаем из истории рынков, может поддаться эмоциям и устроить паническую распродажу, забыв о дивидендах, выручке, операционной и чистой прибыли. С валютным рынком вообще все проще. За тридцать лет многие россияне усвоили правило: «в любой непонятной ситуации покупай доллар». В прошлом году, после начала СВО россияне закрывали рублевые счета и покупали валюту по любому курсу, причем часто делали это не на бирже, а в обменных пунктах по сильно завышенным котировкам. Для большинства из них бегство в доллар стало худшей сделкой в жизни.