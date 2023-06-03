Российская авиация поразила командный пункт ВСУ около Северска

Объект находился в районе Северска и использовался 81-й аэромобильной бригадой ВСУ. В результате удара российской авиации командный пункт украинских боевиков был поражен. Вместе с тем, артиллерия ВС РФ ликвидировала взводные опорные пункты ВСУ, расположенные в районе Богдановки и Котельников.