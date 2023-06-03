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Российская авиация поразила командный пункт ВСУ около Северска

Армия
Российская авиация поразила командный пункт ВСУ около Северска

Авиация ВС России нанесла удар по украинскому командному пункту. Подробности раскрыл начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Объект находился в районе Северска и использовался 81-й аэромобильной бригадой ВСУ. В результате удара российской авиации командный пункт украинских боевиков был поражен. Вместе с тем, артиллерия ВС РФ ликвидировала взводные опорные пункты ВСУ, расположенные в районе Богдановки и Котельников.

Расчеты минометов «Тюльпан» и «Пион» поразили огневые позиции украинских боевиков под Спорным и железнодорожную станцию разгрузки в Курахово. Артиллеристы также уничтожили склады ВСУ, где хранились боеприпасы, в районах населенных пунктов Уманское и Победа.

Он добавил, что в рамках контрбатарейной борьбы были ликвидированы гаубица Д-20 калибром 152 мм на огневой позиции в районе населенного пункта Желанное Второе, два боевых бронеавтомобиля врага, станция радиоэлектронной борьбы и пикап.
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