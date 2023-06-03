Обнародован список телеведущих, которые пропали с экранов после начала СВО

Ряд телеведущих России выступили против проведения специальной военной операции на Украине или заняли нейтральную позицию. В Сети обнародовали список звезд экрана, которые негативным образом отреагировали на происходящее в соседней стране.
Шоумен Иван Ургант после старта спецоперации осудил действия власти и уехал в Израиль. Он пропал с телеэкранов. По словам знакомых с ним людей, артист выступает на корпоративах.
Подобную позицию занял и комик Александр Гудков. Он спародировал хит певца SHAMAN «Я русский» и на данный момент находится за рубежом.
Среди звезд, не спешащих высказываться об СВО, оказался Дмитрий Нагиев. Он стал реже появляться на публичных мероприятиях и перестал вести проект «Голос». Известный шоумен заявил, что «ушел в творческий отпуск».
Юморист Максим Галкин✱* уехал в Израиль и на своих выступлениях стал негативно отзываться о России. Он получил статус иноагента и хотел оспорить его, но суд иск отклонил.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами