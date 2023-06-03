Генконсульство в Индии сообщило, что не получало данные о пострадавших при крушении поездов россиянах

Никакой информации о российских гражданах, пострадавших при крушении поездов на востоке Индии, к текущему моменту не поступало. Об этом говорится в заявлении генерального консульства Москвы в республике.
Катастрофа произошла в пятницу, 2 июня, в штате Одиша. Недалеко от железнодорожной станции Баханага с рельсов сошли товарный и пассажирский составы, что привело к множеству жертв.
Тем не менее глава дипломатической миссии РФ Алексей Идамкин заявил, что сведений о раненых согражданах пока нет. Кроме того, он принес соболезнования местным властям и семьям погибших.
«Выясняем обстоятельства случившегося», — добавил представитель Москвы.
По последним данным, смертельные травмы получили 120 человек. При этом пострадали еще как минимум 600 жителей.