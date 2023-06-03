Тренер «Атлетико» Симеоне считает, что испанцы мало занимаются сексом

Наставник футбольного клуба «Атлетико Мадрид» Диего Симеоне недоволен количеством секса у испанцев. Об этом пишет издание Marca.
Корреспонденты сообщили тренеру, что в Испании занимаются сексом в среднем 56 раз в год. В ответ на это тренер заявил, что футболист не сможет играть в его команде с таким показателем сексуальной активности.
«Ну уж нет. Это всего четыре раза в месяц — ты не сможешь играть в моей команде», — подчеркнул Симеоне.
Аргентинец не уточнил, сколько раз в месяц должен заниматься сексом игрок «Атлетико», но отметил, что в клубе хороший показатель.
Тренер возглавил испанский клуб в 2011 году. За это время команда два раза становилась чемпионом Испании и дважды выигрывала Лигу Европы УЕФА.
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