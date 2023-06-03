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Совбез разрабатывает меры против попыток Запада спровоцировать кризис в России

Политика
Совбез разрабатывает меры против попыток Запада спровоцировать кризис в России

Совет безопасности России работает над мерами против попыток западных стран дестабилизировать ситуацию в стране, сообщили в пресс-службе ведомства.

Повышение стабильности экономики России и независимости от иностранного влияния является одной из задач Совбеза. Его председатель президент Владимир Путин подчеркнул важность этой работы во время оперативного совещания 2 июня.

«Отдельный акцент делается на разработке мер, направленных на блокирование попыток стран Запада спровоцировать в России экономический кризис, несущий в себе угрозу обострения социальной обстановки в стране», — сообщили в Совете.

Также во время совещания Путин отметил влияние межнациональных отношений на внутриполитическую ситуацию.
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