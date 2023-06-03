Министр обороны Индонезии Субианто предложил «корейский вариант» разрешения конфликта на Украине

Идею о разрешении конфликта на Украине по «корейскому варианту» озвучил глава минобороны Индонезии генерал Прабово Субианто. Он выступил на саммите «Шангри-Ла-Диалога», который проходит в Сингапуре.
Министр предложил создать «демилитаризованную зону» между Россией и Украиной. Индонезийская сторона также выразила готовность «предоставить военных наблюдателей и воинские подразделения» для работы там под эгидой «миротворческих сил ООН».
«Такие шаги, думается мне, проверены историей, доказавшей их эффективность. Нам не следует возлагать вину ни на одну из сторон. В каждом конфликте есть две версии происходящего», — заявил Субианто.
Вместе с тем, заместитель министра экономии Индонезии Мусдалифах Махмуд заявила, что Джакарта рассчитывает нарастить поставки кофе в Россию.