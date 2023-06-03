Министр обороны Индии Сингх проведет переговоры с коллегами из США и ФРГ 5–6 июня

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх проведет встречи с американским и немецким коллегами Ллойдом Остином и Борисом Писториусом. Соответствующую информацию предоставило военное ведомство республики.
Как стало известно, переговоры назначены на 5 и 6 июня. При этом ожидается, что политики обсудят вопросы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и взаимодействия при производстве вооружений.
«Министры обороны США и ФРГ Ллойд Остин и Борис Писториус посетят Нью-Дели для двусторонних переговоров с министром обороны Раджнатхом Сингхом», — указано в заявлении.
Также в ведомстве добавили, что представитель Вашингтона намерен пробыть в южноазиатской стране всего двое суток. Глава военного ведомства Германии, в свою очередь, останется на четыре дня и проведет ряд других встреч.
Ранее сообщалось, что Индия рассчитывает на участие России в саммите стран «Большой двадцатки». Мероприятие состоится в период с 9 по 10 сентября текущего года.