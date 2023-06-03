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Оленин день: Верующие третьего июня чтут память равноапостольной царицы Елены Константинопольской

Общество
Оленин день: Верующие третьего июня чтут память равноапостольной царицы Елены Константинопольской

Сегодня верующие почитают память равноапостольной царицы Елены Константинопольской, которая была матерью римского императора Константина Великого. О приметах и традициях в этот день пишет 5-tv.ru.

Елена воспитала Константина христианином – он сделал религию господствующей, строил храмы, прекратил преследования последователей Иисуса Христа и перенес столицу из языческого Рима в Византию.

Царица по воле сына отправилась в Иерусалим на поиски креста, на котором был распят Иисус – он был обретен в 326 году. Там Елена велела построить храмы на исторических местах земной жизни Христа и Девы Марии, она же заложила первую церковь Гроба Господня на месте пещеры, в которой было похоронено тело Иисуса.

Традиционно третьего июня девушки молились святой Елене и отказывались заплетать косы – считалось, что если Алена-льносейка коснется волос, то они станут похожими на лен: длинными, светлыми и мягкими. В этот день было принято сеять злаковые, ячмень и гречку, начинать посев льна и совершать специальные обряды.

Существуют и народные приметы третьего июня: если сегодня пойдет дождь, то ненастная погода будет и осенью; вечерняя луна в кругу – будет непогода; кукушка издает звуки – будут теплые дни; если к дождю добавится град, то третьего декабря снег пойдет крупой.

Ранее сообщалось, что третьего июня православная церковь отмечает праздник Владимирской иконы Божией Матери и Троицкую субботу. В этот день у верующих существует ряд традиций.
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