Оленин день: Верующие третьего июня чтут память равноапостольной царицы Елены Константинопольской

Царица по воле сына отправилась в Иерусалим на поиски креста, на котором был распят Иисус – он был обретен в 326 году. Там Елена велела построить храмы на исторических местах земной жизни Христа и Девы Марии, она же заложила первую церковь Гроба Господня на месте пещеры, в которой было похоронено тело Иисуса.