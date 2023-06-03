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В Амурской области детей ударило током во время мытья рук в кафе

Происшествия
В Амурской области детей ударило током во время мытья рук в кафе

Юные жители Амурской пострадали во время празднования выпускного детского сада в одном из кафе округа. По данным ГТРК «Амур», двух детей ударило током, когда они мыли руки.

Инцидент произошел во время праздника в Райчихинске. Воспитанники детского сада на мероприятии ушли в туалет, чтобы помыть руки. Там их ударило током.

На место прибыли медики. Они не зафиксировали у пострадавших значительных травм. В произошедшем разбираются сотрудники Следственного комитета, которым предстоит дать оценку исполнению требований законодательства, в том числе пожарной безопасности.

Ранее в Магаданской области произошла авария. В результате пострадали пятеро несовершеннолетних. Машина перевернулась и улетела в кювет. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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