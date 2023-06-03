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Смена позиции: Президент Грузии Зурабишвили думает о смягчении наказания для Саакашвили

Весь мир
Смена позиции: Президент Грузии Зурабишвили думает о смягчении наказания для Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили попросила суд смягчить наказание для экс-лидера страны Михаила Саакашвили.

Как сообщает Telegram-канал Sputnik Грузия, резкая перемена позиции политика объясняется желанием страны стать претендентом на вступление в Евросоюз.

«Есть электронные браслеты <…>, которые больше соответствуют тому, что ожидается от страны, вступающей в ЕС», - заявила президент Грузии

Попытки Зурабишвили смягчить наказание больному политику резко разнятся с ее прошлыми заявлениями о том, что помилование опального президента не наступит никогда.

Отдельно отмечается, что помилование и возможное последующее освобождение Саакашвили уже не сможет отменить вред «нанесенный имиджу страны».

Ранее ЕСПЧ не пустил экс-президента Грузии Саакашвили уехать лечиться заграницу.
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