Смена позиции: Президент Грузии Зурабишвили думает о смягчении наказания для Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили попросила суд смягчить наказание для экс-лидера страны Михаила Саакашвили.
Как сообщает Telegram-канал Sputnik Грузия, резкая перемена позиции политика объясняется желанием страны стать претендентом на вступление в Евросоюз.
«Есть электронные браслеты <…>, которые больше соответствуют тому, что ожидается от страны, вступающей в ЕС», - заявила президент Грузии
Попытки Зурабишвили смягчить наказание больному политику резко разнятся с ее прошлыми заявлениями о том, что помилование опального президента не наступит никогда.
Отдельно отмечается, что помилование и возможное последующее освобождение Саакашвили уже не сможет отменить вред «нанесенный имиджу страны».
Ранее ЕСПЧ не пустил экс-президента Грузии Саакашвили уехать лечиться заграницу.