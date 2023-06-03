Названа причина железнодорожной катастрофы в Индии

Директор госкомпании «Индийские железные дороги» Амитабх Шарма заявил, что причиной ужасающей железнодорожной катастрофы в Баласоре стал сход пассажирского экспресса с рельс.
Сайт агентства ТАСС сообщает, что сначала, в путей сошли первые вагоны экспресса. Потерявший опору поезд влетел на полной скорости в неподвижный товарный состав. После, в них срезался еще один пассажирский поезд. Вагоны обоих составов перевернулись и вызвали еще больше жертв среди людей.
Между двумя столкновениями прошло всего несколько минут. Сама авария произошла в промежутке с 18:50 до 19:10 по местному времени. Компания продолжит вести расследование, чтобы установить все причины произошедшего.
Ранее стало известно, что в железнодорожной катастрофе в Индии погибло 280 человек.