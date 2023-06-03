Названа причина железнодорожной катастрофы в Индии

Сайт агентства ТАСС сообщает, что сначала, в путей сошли первые вагоны экспресса. Потерявший опору поезд влетел на полной скорости в неподвижный товарный состав. После, в них срезался еще один пассажирский поезд. Вагоны обоих составов перевернулись и вызвали еще больше жертв среди людей.