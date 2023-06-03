Минобороны Великобритании обвинило Россию в производстве некачественного оружия

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что российское оружие не соответствует стандартам качества, это демонстрируют сражения на поле боя на Украине.
По словам Уоллеса, страны, которые закупали оружие и вооружение у России, должны вернуть его обратно, так как большинство экземпляров не соответствует стандартам качества. Это аргументируется тем, что на поле боя оружие демонстрирует себя не с лучшей стороны и может «не очень хорошо работать», заявил Уоллес во время форума «Диалог Шангри-Ла», посвященного безопасности.
Ранее Уоллес заявил, что Россия не смогла предотвратить расширение НАТО, несмотря на свои многочисленные усилия. По словам главы Минобороны, все действия Москвы привели к тому, что многие страны пересмотрели свои меры обеспечения безопасности и решили присоединиться к Североатлантическому альянсу.