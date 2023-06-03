Минобороны Великобритании обвинило Россию в производстве некачественного оружия

По словам Уоллеса, страны, которые закупали оружие и вооружение у России, должны вернуть его обратно, так как большинство экземпляров не соответствует стандартам качества. Это аргументируется тем, что на поле боя оружие демонстрирует себя не с лучшей стороны и может «не очень хорошо работать», заявил Уоллес во время форума «Диалог Шангри-Ла», посвященного безопасности.