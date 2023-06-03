Страшная авария в Нижегородской области: Погибли пять человек, один в реанимации

ДТП произошло в Воротынском районе – легковая машина врезалась в автомобиль «Газель». На месте аварии погибли четыре человека из легковушки. Водитель второй машины не пострадал. Скорая медицинская помощь, получившая экстренный вызов в 5:21, прибыла на место в 5:23.