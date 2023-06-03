Страшная авария в Нижегородской области: Погибли пять человек, один в реанимации

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что в реанимации Воротынской ЦРБ скончался ребенок 2020 года рождения – он был одним из пострадавших в ДТП на подъезде к Воротынцу.
Авария унесла жизни пятерых человек. Одна пострадавшая 1988 года рождения в настоящее время находится реанимации Воротынской центральной районной больницы в крайне тяжелом состоянии.
ДТП произошло в Воротынском районе – легковая машина врезалась в автомобиль «Газель». На месте аварии погибли четыре человека из легковушки. Водитель второй машины не пострадал. Скорая медицинская помощь, получившая экстренный вызов в 5:21, прибыла на место в 5:23.
Ранее сообщалось, что в Магаданской области в результате ДТП пострадали пятеро несовершеннолетних. Автомобиль с подростками перевернулся и съехал в кювет.