L'Equipe: Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье покинет клуб в конце этого лета, за год до окончания контракта

Главный тренер футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Кристоф Гальтье в ближайшем будущем покинет свой пост.
Гальтье будет снят с должности главного тренера в конце текущего сезона, однако причины этого решения со стороны руководства клуба не сообщаются. Действующий контракт тренера рассчитан до лета 2024 года, поэтому аргументы в пользу его увольнения еще предстоит выяснить. На данный момент ПСЖ уже рассматривает варианты новых тренеров команды на замену Гальтье, сообщает издание L'Equipe.
Ранее Гальтье заявил, что сегодня, 3 июня, нападающий ПСЖ Лионель Месси покинет клуб из-за несогласия с сокращением зарплаты на 75%. Однако вскоре эту информацию опровергло само руководство клуба, заявив, что он неправильно выразился и имел ввиду совсем другое, так как нападающий остается в рядах «парижан» до конца лета.