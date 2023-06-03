L'Equipe: Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье покинет клуб в конце этого лета, за год до окончания контракта

Ранее Гальтье заявил, что сегодня, 3 июня, нападающий ПСЖ Лионель Месси покинет клуб из-за несогласия с сокращением зарплаты на 75%. Однако вскоре эту информацию опровергло само руководство клуба, заявив, что он неправильно выразился и имел ввиду совсем другое, так как нападающий остается в рядах «парижан» до конца лета.