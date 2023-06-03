Как раньше: Рецепт сочных и вкусных беляшей

Приготовление беляшей не требует слишком много времени и больших усилий, однако сделать их одновременно вкусными и сочными удается не каждому. Рецептом блюда на кефире поделился сайт teleprogramma.pro.
Рецепт основан на опыте прошлых поколений, особенно тех, которые жили в Советском Союзе. Для создания знаменитых пирожков потребуется: 250 мл кефира; 360 граммов муки; половина чайной ложки соды; щепотка соли; пара столовых ложек растительного масла; одна луковица; специи и основной ингредиент – 300 граммов фарша из мяса.
Начинка формируется из мяса, лука и специй – следует ее оставить в холодильнике на полчаса. В кефир необходимо вмешать соду, оставить его на шесть минут, а затем добавить масло, муку и соль. Замешанному тесту надо дать постоять 20 минут.
Далее необходимо нарезать его на равномерные кусочки и раскатать. В каждый из них надо положить достаточное количество фарша, слепить по кругу и поджарить на сковородке с маслом.
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