Власти Индонезии предложили увеличить экспорт кофе в Россию

Заместитель министра экономии Индонезии Мусдалифах Махмуд заявила, что Джакарта рассчитывает нарастить поставки кофе в Россию. Об этом сообщил сайт РИА Новости.
Политик утверждает, что его страна сможет ответить на потребность РФ в кофе и занять опустевший рынок.
«Пока соглашений с Россией по этому вопросу нет, есть только общение с представителями бизнес-компаний», - заявляет Махмуд.
Партнерство по кофе между Джакартой и Москвой отмечается уже не первый год, ведь посольство страны регулярно проводит фестивали в честь этого напитка. Отдельные проблемы в поставках для РФ создают затруднения с логистикой. Проработкой оптимального маршрута сейчас занимаются власти Индонезии.
Ранее президент Индонезии Джоко Видодо призвал страны союза G7 провести революцию, ради сохранения спокойствия во всем мире.