Власти Индонезии предложили увеличить экспорт кофе в Россию

Партнерство по кофе между Джакартой и Москвой отмечается уже не первый год, ведь посольство страны регулярно проводит фестивали в честь этого напитка. Отдельные проблемы в поставках для РФ создают затруднения с логистикой. Проработкой оптимального маршрута сейчас занимаются власти Индонезии.