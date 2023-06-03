«Запад не понимает»: Политик Владимир Константинов высказался о последних днях Зеленского

Председатель парламента Крыма Владимир Константинов рассказал, почему на данный момент мир между Россией и Украиной невозможен.
Конфликт Москвы и Киева сможет завершиться миром только в том случае, если западные союзники Украины поймут, что это возможно при диалоге и взаимовыгодном договоре. Однако на данный момент Запад не понимает этого и, соответственно, мира быть не может, приводят слова Константинова РИА Новости.
Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский доживает свои последние дни, как лидер страны, так как в его случае уже ничто не поможет спасти политическую ситуацию.
Ранее Константинов заявил, что все украинские политики, которые говорят о захвате Крыма, должны явиться на полуостров лично для диалога с правительством, однако «разговор будет коротким».