Конфликт Москвы и Киева сможет завершиться миром только в том случае, если западные союзники Украины поймут, что это возможно при диалоге и взаимовыгодном договоре. Однако на данный момент Запад не понимает этого и, соответственно, мира быть не может, приводят слова Константинова РИА Новости.