New York Post: Американские военные планировали взорвать Луну ядерной бомбой

Американским военным пришла в голову идея взорвать ядерную бомбу на поверхности Луны в конце 1950—х годов. Об этом сообщает издание New York Post со ссылкой на документы ВВС США.
Этот тайный план Центра специального вооружения ВВС носил кодовое название «Проект A119». Частично он был предназначен для того, чтобы переплюнуть Советский Союз, который только что отправил на орбиту первый спутник.
Поскольку США отставали в космической гонке, проект A119 должен был стать «захватывающим ответом на Спутник», — сказал Би-би-си историк науки Алекс Веллерштейн.
Заниматься проектом должен был известный американский физик Карл Саган. Ему было поручено «математически смоделировать расширение взрывающегося газопылевого облака, разрежающегося в пространство вокруг Луны», но у него возникли «трудности с этой проблемой».
Ранее СМИ сообщили, что Китай впервые в истории доставит на землю образцы с обратной стороны Луны.