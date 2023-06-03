Сенатор Артем Шейкин призвал россиян экстренно проверить свои телефоны

Российский сенатор Артем Шейкин прокомментировал информацию о заражении устройств Apple вирусами для организации слежки за пользователями и похищения их личных данных.
Российские пользователи устройств от компании Apple должны экстренно проверить свои телефоны на наличие вредоносных программ и вирусов, которые так или иначе могут похищать личные данные владельца, приводят слова Шейкина РИА Новости. Он отметил, что на данный момент российские разработчики создали большое количество программ для определения заражения устройств вирусами.
Ранее ФСБ России сообщило, что в ходе проверки было выявлено присутствие вредоносных ПО на многих устройствах Apple, которые похищают личные данные владельца для того, чтобы передать их спецслужбам США.