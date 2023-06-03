Сенатор Артем Шейкин призвал россиян экстренно проверить свои телефоны

Российские пользователи устройств от компании Apple должны экстренно проверить свои телефоны на наличие вредоносных программ и вирусов, которые так или иначе могут похищать личные данные владельца, приводят слова Шейкина РИА Новости. Он отметил, что на данный момент российские разработчики создали большое количество программ для определения заражения устройств вирусами.