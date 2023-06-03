США отрицают попытку создать аналог НАТО в Тихоокеанском регионе

Свое заявление Остин сделал в ходе конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла», состоявшейся в Сингапуре. Он отметил что США не пытаются создать НАТО в регионах Индийского и Тихого океана, а также сообщил о напряженности вокруг ситуации с Тайбэем.