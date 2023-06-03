США отрицают попытку создать аналог НАТО в Тихоокеанском регионе

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не намерены создавать аналоги союзу НАТО в Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает сайт издания РБК.
Свое заявление Остин сделал в ходе конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла», состоявшейся в Сингапуре. Он отметил что США не пытаются создать НАТО в регионах Индийского и Тихого океана, а также сообщил о напряженности вокруг ситуации с Тайбэем.
Возможный конфликт построенный вокруг Тайваня Остин посчитал крайне разрушительным и выразил свои надежды на сохранение мира и спокойствие в «горячем» регионе. При этом позицию США, по поводу независимости страны, он также посчитал неизменной.
«Мы будем продолжать категорически выступать против односторонних изменений статус-кво какой-либо стороной», - резюмировал глава Пентагона.
Ранее Пентагон заявил о своей обеспокоенности в связи с отказом Китая идти на более тесное сотрудничество.