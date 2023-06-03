Деньги польются рекой: Назван счастливый знак зодиака на июнь

Астролог Людмила Митрохина в рамках свежего денежного прогноза на июнь назвала знак зодиака, который сможет разбогатеть, не прилагая серьезных усилий к работе. Об этом пишет сайт teleprogramma.pro.
Обладателями счастливого билета в текущем месяце станут Стрельцы – Луна находится в этом знаке зодиака. Митрохина заявила, что в течение двух ближайших дней счастливчики будут становиться богаче с каждым днем. При этом источник средств не универсален – Стрельцы могут получить финансы в качестве подарка или же начальство выдаст им аванс. Тем не менее, не стоит их попросту растрачивать, лучше закрыть долги.
Ранее стала известна шокирующая причина не надевать красное платье на свадьбу, будучи гостьей. Такой наряд сигнализирует, что девушка переспала с женихом. Но в современном мире красный наряд не надевают на торжество, чтобы не отвлекать внимание от невесты.