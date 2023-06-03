Деньги польются рекой: Назван счастливый знак зодиака на июнь

Обладателями счастливого билета в текущем месяце станут Стрельцы – Луна находится в этом знаке зодиака. Митрохина заявила, что в течение двух ближайших дней счастливчики будут становиться богаче с каждым днем. При этом источник средств не универсален – Стрельцы могут получить финансы в качестве подарка или же начальство выдаст им аванс. Тем не менее, не стоит их попросту растрачивать, лучше закрыть долги.