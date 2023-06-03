Оправдания не помогли: Шольца освистали во время выступления в Фалькензе

В немецком городе Фалькенз Шольц выступал на сцене перед местными жителями в рамках фестиваля СДПГ. Однако, когда канцлер вышел на сцену, присутствующие начали освистывать его и кричать, что он «лжец», «разжигатель войны» и «бандит». Все это сопровождалось размахиванием флагов с символикой мира. В ответ на это Шольц пытался оправдаться, что во всем виновата Россия, но это не повлияло на агрессию жителей, информирует газета Bild.