Оправдания не помогли: Шольца освистали во время выступления в Фалькензе

Жители ФРГ негативно встретили канцлера страны Олафа Шольца во время его выступления на фестивале Социал-демократической партии Германии.
В немецком городе Фалькенз Шольц выступал на сцене перед местными жителями в рамках фестиваля СДПГ. Однако, когда канцлер вышел на сцену, присутствующие начали освистывать его и кричать, что он «лжец», «разжигатель войны» и «бандит». Все это сопровождалось размахиванием флагов с символикой мира. В ответ на это Шольц пытался оправдаться, что во всем виновата Россия, но это не повлияло на агрессию жителей, информирует газета Bild.
Ранее Шольц заявил, что перемирие между Россией и Украиной недопустимо, так как оно не даст ничего кроме замораживания конфликта и временного прекращения боевых действий, в тот момент, когда Киеву и его союзникам необходимо прекращение противостояния.