Если вы хотите хорошо выспаться ночью, избегайте употребления этой пищи перед сном

Сон участников измерялся в лаборатории сна с помощью полисомнографии. Результаты, опубликованные в журнале Obesity, показали, что мужчины спали примерно одинаковое количество часов и проводили равное количество времени на разных стадиях сна, независимо от их рациона. Но после употребления нездоровой пищи, во время стадии глубокого сна, медленноволновая активность в мозге мужчин была снижена. Эта активность мозга является одним из показателей того, насколько восстанавливающим является сон. Кроме того, чувствительность к инсулину и секреция гормонов роста также связаны с медленноволновым сном.