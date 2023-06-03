Если вы хотите хорошо выспаться ночью, избегайте употребления этой пищи перед сном

Новое исследование показало, что употребление нездоровой пищи, богатой сахаром и насыщенными жирами приводит к ухудшению качества сна. Об этом сообщает издание New York Post.
Исследователи попросили 15 здоровых молодых добровольцев мужского пола соблюдать здоровую и нездоровую диету в случайном порядке в течение одной недели. Каждое меню содержало примерно одинаковое количество калорий. Пицца, сладкие хлопья, фрикадельки и шоколадные вафли были основой нездорового питания. В состав здоровой диеты входили несладкий йогурт, мюсли, лосось и овощи. Вредная пища содержала почти вдвое больше жира — 44% против 23% — в здоровой диете, а также почти вдвое больше сахара (17% вместо 9%).
Сон участников измерялся в лаборатории сна с помощью полисомнографии. Результаты, опубликованные в журнале Obesity, показали, что мужчины спали примерно одинаковое количество часов и проводили равное количество времени на разных стадиях сна, независимо от их рациона. Но после употребления нездоровой пищи, во время стадии глубокого сна, медленноволновая активность в мозге мужчин была снижена. Эта активность мозга является одним из показателей того, насколько восстанавливающим является сон. Кроме того, чувствительность к инсулину и секреция гормонов роста также связаны с медленноволновым сном.
Ранее диетологи рассказали о целебных свойствах чеснока.