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Если вы хотите хорошо выспаться ночью, избегайте употребления этой пищи перед сном

Общество
Если вы хотите хорошо выспаться ночью, избегайте употребления этой пищи перед сном

Новое исследование показало, что употребление нездоровой пищи, богатой сахаром и насыщенными жирами приводит к ухудшению качества сна. Об этом сообщает издание New York Post.

Исследователи попросили 15 здоровых молодых добровольцев мужского пола соблюдать здоровую и нездоровую диету в случайном порядке в течение одной недели. Каждое меню содержало примерно одинаковое количество калорий. Пицца, сладкие хлопья, фрикадельки и шоколадные вафли были основой нездорового питания. В состав здоровой диеты входили несладкий йогурт, мюсли, лосось и овощи. Вредная пища содержала почти вдвое больше жира — 44% против 23% — в здоровой диете, а также почти вдвое больше сахара (17% вместо 9%).

Сон участников измерялся в лаборатории сна с помощью полисомнографии. Результаты, опубликованные в журнале Obesity, показали, что мужчины спали примерно одинаковое количество часов и проводили равное количество времени на разных стадиях сна, независимо от их рациона. Но после употребления нездоровой пищи, во время стадии глубокого сна, медленноволновая активность в мозге мужчин была снижена. Эта активность мозга является одним из показателей того, насколько восстанавливающим является сон. Кроме того, чувствительность к инсулину и секреция гормонов роста также связаны с медленноволновым сном.

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