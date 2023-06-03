Минобороны Великобритании: Россия не смогла предотвратить расширение НАТО

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что действия России привели к эффекту, которого она не хотела. Несмотря на все усилия.
Москва желала предотвратить расширение НАТО, начав специальную военную операцию. Однако именно это действие заставило многие страны переосмыслить меры по обеспечению своей безопасности и подтолкнуло их ко вступлению в состав Североатлантического альянса, заявил Уоллес во время форума «Диалог Шангри-Ла».
Ранее издание Daily Express заявило, что глава России Владимир Путин начал использовать президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана для того, чтобы предотвратить масштабное расширение НАТО. Это является одной из причин, почему Анкара игнорирует требования Швеции о вступлении в альянс.