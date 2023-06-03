Минобороны Великобритании: Россия не смогла предотвратить расширение НАТО

Москва желала предотвратить расширение НАТО, начав специальную военную операцию. Однако именно это действие заставило многие страны переосмыслить меры по обеспечению своей безопасности и подтолкнуло их ко вступлению в состав Североатлантического альянса, заявил Уоллес во время форума «Диалог Шангри-Ла».