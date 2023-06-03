Хорошая замена ужину: Рецепт легкого и очень сытного летнего салата из трех ингредиентов

Сайт teleprogramma.pro поделился рецептом простого и вкусного блюда. Для его приготовления понадобятся лишь три ингредиента для основы: зеленый лук, огурец и яйцо. Сначала необходимо отварить яйца и мелко их покрошить, затем нарезать кубиком огурцы. Следом надо нашинковать лук и в конце заправить все майонезом или сметаной. Такой перекус станет отличной заменой ужину.