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Хорошая замена ужину: Рецепт легкого и очень сытного летнего салата из трех ингредиентов

Общество
Хорошая замена ужину: Рецепт легкого и очень сытного летнего салата из трех ингредиентов

Приготовление летнего сытного салата не требует покупки особых и труднодоступных ингредиентов – его основные компоненты можно обнаружить на почти в любом огороде или купить в ближайшем к дому супермаркете.

Сайт teleprogramma.pro поделился рецептом простого и вкусного блюда. Для его приготовления понадобятся лишь три ингредиента для основы: зеленый лук, огурец и яйцо. Сначала необходимо отварить яйца и мелко их покрошить, затем нарезать кубиком огурцы. Следом надо нашинковать лук и в конце заправить все майонезом или сметаной. Такой перекус станет отличной заменой ужину.

Ранее сообщалось, что включенный в рацион питания перец поспособствует укреплению иммунитета, омоложению и продлению жизни. Таким советом поделились диетологи.
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