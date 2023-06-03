Эксперт Александр Матюшин назвал главную задачу ВСУ в Запорожской области

Главная проблема заключается в определении основного направления, по которому будет нанесен удар со стороны украинской армии, так как это не позволит ВС РФ допустить продвижения ВСУ вглубь российских территорий. Также перед ВСУ стоит главная задача – максимально атаковать живую силу российской армии на запорожском направлении с помощью артиллерии и дронов-камикадзе, приводит слова Матюшина URA.RU.