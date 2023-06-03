Эксперт Александр Матюшин назвал главную задачу ВСУ в Запорожской области

Военный эксперт Александр Матюшин рассказал, с какими проблемами придется столкнуться вооруженным силам России после начала контрнаступления ВСУ.
Главная проблема заключается в определении основного направления, по которому будет нанесен удар со стороны украинской армии, так как это не позволит ВС РФ допустить продвижения ВСУ вглубь российских территорий. Также перед ВСУ стоит главная задача – максимально атаковать живую силу российской армии на запорожском направлении с помощью артиллерии и дронов-камикадзе, приводит слова Матюшина URA.RU.
Ранее эксперт Владимир Прохватилов заявил, что в рамках контрнаступления, ВСУ начнут атаковать аэропорты для того, чтобы психологически воздействовать на российскую сторону. Это аргументировано тем, что деятельность аэродрома прервать проще всего.