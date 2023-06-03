Что принято делать в Троицкую субботу и день Владимирской иконы Божией матери

Некоторые люди предпочитают поститься в этот день в качестве духовной дисциплины, а также просить прощения у друзей и близких. Существует суеверие о том, что молодым девушкам в этот день не следует купаться в водоемах, чтобы не столкнуться со злыми духами. Однако важнее всего отмечать его через участие в церковных службах и молитвенное размышление о единстве Святой Троицы и роли Девы Марии в жизни Иисуса.