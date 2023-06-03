Что принято делать в Троицкую субботу и день Владимирской иконы Божией матери

Православная церковь отмечает праздник Владимирской иконы Божией Матери и Троицкую субботу 3 июня. Издание Курьер.Среда рассказало о том, чего стоит избегать в этот день.
Традиционно Троицкая суббота считается подходящим днем для окуривания жилья и стойла для скота травами, а также для освящения трав в полях. В этот день поминают усопших в молитвах и за ужином.
Несмотря на отсутствие особых запретов, важно относиться к этому дню с уважением и благоговением к религиозному значению Святой Троицы и Владимирской иконы.
Некоторые люди предпочитают поститься в этот день в качестве духовной дисциплины, а также просить прощения у друзей и близких. Существует суеверие о том, что молодым девушкам в этот день не следует купаться в водоемах, чтобы не столкнуться со злыми духами. Однако важнее всего отмечать его через участие в церковных службах и молитвенное размышление о единстве Святой Троицы и роли Девы Марии в жизни Иисуса.
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