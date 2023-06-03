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Количество жертв железнодорожной аварии в Индии достигло 280 человек

Количество жертв железнодорожной аварии в Индии достигло 280 человек

Число жертв после столкновения трех поездов в Баласоре (Индия) достигло 280 человек. Министр штата, Навин Патнаик, объявил в стране однодневный траур.

Как сообщает издание India Today, пострадали около 900 человек. Катастрофа произошла недалеко от железнодорожной станции Баханга, из-за столкновения трех поездов – два пассажирских экспресса и один товарный состав. На месте происшествия продолжают работать спасательные службы. Данная железнодорожная авария считается самой смертоносной за многие десятилетия.

Ранее стало известно, что число жертв в результате аварии трех поездов в Индии достигло 120 человек.
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