Количество жертв железнодорожной аварии в Индии достигло 280 человек

Как сообщает издание India Today, пострадали около 900 человек. Катастрофа произошла недалеко от железнодорожной станции Баханга, из-за столкновения трех поездов – два пассажирских экспресса и один товарный состав. На месте происшествия продолжают работать спасательные службы. Данная железнодорожная авария считается самой смертоносной за многие десятилетия.