Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Люди были шокированы, когда узнали почему женщинам не следует надевать красное платье на свадьбу

Общество
Люди были шокированы, когда узнали почему женщинам не следует надевать красное платье на свадьбу

Организаторы свадеб Джорджи Митчелл и Бетани Смит из Великобритании рассказали о шокирующей причине не надевать красное платье на свадьбу. Комментарием эксперта поделилось издание New York Times.

Оказывается, ношение красного на свадьбе означает, что «ты переспала с женихом». Однако оба свадебных организатора привели и более современную причину для отказа от ношения красного: это можно рассматривать как способ отвлечь внимание от невесты.

«Я считаю, что красный цвет можно рассматривать как довольно сексуальный», - сказала Смит.

Похожую точку зрения высказала стилист по свадебной моде Габриэль Гурвиц.

«На фотографиях глаз сразу же притягивается к красному, особенно если он находится рядом с нейтральными цветами, такими как белый, черный, серый или бежевый», — заявила эксперт.

Ранее житель Британии рассказал о нетрадиционных отношениях со своей партнершей.
свадьба свадьбы свадебные услуги день свадьбы свадебная церемония свадебная одежда
Военкоры ФАН