Люди были шокированы, когда узнали почему женщинам не следует надевать красное платье на свадьбу

Организаторы свадеб Джорджи Митчелл и Бетани Смит из Великобритании рассказали о шокирующей причине не надевать красное платье на свадьбу. Комментарием эксперта поделилось издание New York Times.
Оказывается, ношение красного на свадьбе означает, что «ты переспала с женихом». Однако оба свадебных организатора привели и более современную причину для отказа от ношения красного: это можно рассматривать как способ отвлечь внимание от невесты.
«Я считаю, что красный цвет можно рассматривать как довольно сексуальный», - сказала Смит.
Похожую точку зрения высказала стилист по свадебной моде Габриэль Гурвиц.
«На фотографиях глаз сразу же притягивается к красному, особенно если он находится рядом с нейтральными цветами, такими как белый, черный, серый или бежевый», — заявила эксперт.
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