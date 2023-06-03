Политолог Лукас Лейрос назвал причины отсутствия контрнаступления ВСУ

По словам Лейроса, Киев понимает, что предстоящее контрнаступление не увенчается успехом, поэтому оттягивает его на максимально возможный срок. Однако западные союзники Украины требуют от нее результатов, поэтому Киеву приходится успокаивать их диверсионными вылазками и атакой на Москву, но не предпринимать чего-либо большего.