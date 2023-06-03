Политолог Лукас Лейрос рассказал, почему обещанное контрнаступление вооруженных сил Украины до сих пор не началось.
По словам Лейроса, Киев понимает, что предстоящее контрнаступление не увенчается успехом, поэтому оттягивает его на максимально возможный срок. Однако западные союзники Украины требуют от нее результатов, поэтому Киеву приходится успокаивать их диверсионными вылазками и атакой на Москву, но не предпринимать чего-либо большего.
Это связано с тем, что на данный момент у ВСУ нет возможности реализовать полноценное контрнаступление, приводит слова политолога InfoBrics.
Ранее британское издание The Times заявило, что Украина до сих пор не готова к контрнаступлению, но давление со стороны ее «спонсоров» вынуждает Киев начинать действовать, несмотря на отсутствие должной подготовки и техники.