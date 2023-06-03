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Эксперты из США признали, что китайские корабли превосходят американский флот практически во всем

Армия
Эксперты из США признали, что китайские корабли превосходят американский флот практически во всем

Военные эксперты из США побеседовали с изданием CNN и сообщили, что флот КНР практически во всем превосходит американский.

Так, аналитики отмечают активный рост количества военных кораблей у Китая. Американской промышленности крайне сложно поддерживать темп в «гонке вооружений» в связи с большими военными поставками на Украину и отсутствием необходимых передовых разработок у инженеров-кораблестроителей. Америке запрещено закупать вооружение, даже у стран-союзников, хотя в правительстве и отмечают качество японских кораблей.

Китайский эсминец Type 055 претендует на звание «лучшего боевого корабля». Высокая огневая мощность, современные средства радиосвязи и РЭБ, а также относительно низкая цена практически не оставляет возможности найти конкурента в флотах всего мира.

США предстоит крайне трудное испытание, ведь в развитие кораблестроения придется «влить» очень много денег, а нехватка кадров только усугубляет ситуацию.

Ранее корабль Черноморского флота смог успешно отразить атаку украинских беспилотников.
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