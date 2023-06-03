Эксперты из США признали, что китайские корабли превосходят американский флот практически во всем

Так, аналитики отмечают активный рост количества военных кораблей у Китая. Американской промышленности крайне сложно поддерживать темп в «гонке вооружений» в связи с большими военными поставками на Украину и отсутствием необходимых передовых разработок у инженеров-кораблестроителей. Америке запрещено закупать вооружение, даже у стран-союзников, хотя в правительстве и отмечают качество японских кораблей.