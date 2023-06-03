Эксперты из США признали, что китайские корабли превосходят американский флот практически во всем

Военные эксперты из США побеседовали с изданием CNN и сообщили, что флот КНР практически во всем превосходит американский.
Так, аналитики отмечают активный рост количества военных кораблей у Китая. Американской промышленности крайне сложно поддерживать темп в «гонке вооружений» в связи с большими военными поставками на Украину и отсутствием необходимых передовых разработок у инженеров-кораблестроителей. Америке запрещено закупать вооружение, даже у стран-союзников, хотя в правительстве и отмечают качество японских кораблей.
Китайский эсминец Type 055 претендует на звание «лучшего боевого корабля». Высокая огневая мощность, современные средства радиосвязи и РЭБ, а также относительно низкая цена практически не оставляет возможности найти конкурента в флотах всего мира.
США предстоит крайне трудное испытание, ведь в развитие кораблестроения придется «влить» очень много денег, а нехватка кадров только усугубляет ситуацию.
Ранее корабль Черноморского флота смог успешно отразить атаку украинских беспилотников.