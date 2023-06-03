Режиссер ледовых шоу Илья Авербух рассказал о состоянии фигуриста Романа Костомарова

Российский фигурист и режиссер Илья Авербух рассказал о состоянии здоровья своего коллеги по спорту Романа Костомарова. Спортсмен продолжает длительную борьбу за жизнь. Об этом пишет 5-tv.ru.
Авербух назвал Костомарова «настоящим бойцом» – коллеги имеют постоянный контакт и поддерживают друг друга. Режиссер также выразил уверенность, что спортсмену удастся преодолеть все трудности.
«Рома – настоящий боец. Мы с Ромой на постоянной связи. Общаемся, поддерживаем друг друга, он очень сильный человек. Так что все будет хорошо. Уверен, все вместе мы со всем справимся», – сообщил Авербух.
Ранее сообщалось, что 90-летний британский пенсионер получил последний дан (девятый) по дзюдо. Мужчина посвятил спорту 70 лет.