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Режиссер ледовых шоу Илья Авербух рассказал о состоянии фигуриста Романа Костомарова

Общество
Режиссер ледовых шоу Илья Авербух рассказал о состоянии фигуриста Романа Костомарова

Российский фигурист и режиссер Илья Авербух рассказал о состоянии здоровья своего коллеги по спорту Романа Костомарова. Спортсмен продолжает длительную борьбу за жизнь. Об этом пишет 5-tv.ru.

Авербух назвал Костомарова «настоящим бойцом» – коллеги имеют постоянный контакт и поддерживают друг друга. Режиссер также выразил уверенность, что спортсмену удастся преодолеть все трудности.

«Рома – настоящий боец. Мы с Ромой на постоянной связи. Общаемся, поддерживаем друг друга, он очень сильный человек. Так что все будет хорошо. Уверен, все вместе мы со всем справимся», – сообщил Авербух.

Ранее сообщалось, что 90-летний британский пенсионер получил последний дан (девятый) по дзюдо. Мужчина посвятил спорту 70 лет.
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